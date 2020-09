Mike Guyer und Werner Huber im Kosmos Zürich.

Werner Huber hat den Architekten Mike Guyer zur Veranstaltungsreihe ‹Stadt 1:1› eingeladen. Gemeinsam sprachen sie darüber, wie sich Zürich verändert hat und in welche Richtung es sich entwickeln könnte.

17.09.2020 08:08

Der kürzlich erschienene Architekturführer Zürich versammelt auf 780 Seiten rund 1200 Bauten und Anlagen in der Stadt Zürich sowie im Glatt- und im Limmattal. Zu diesem Anlass hat der Buchautor und Herausgeber Werner Huber den Architekten Mike Guyer zu Hochparterres Veranstaltungsreihe ‹Stadt 1:1› eingeladen. Im Rahmen des Büros Gigon/Guyer und der Professur an der ETH hat sich Guyer immer wieder intensiv mit Zürich auseinandergesetzt. Gemeinsam sprachen sie im Kosmos Zürich darüber, wie sich die Stadt Zürich verändert hat und in welche Richtung sie sich entwickeln könnte.



Das ganze Gespräch zum Nachsehen:



Stadt 1:1 vom 14.08.2020 im Kosmos Zürich

