Köbi Gantenbein lädt ein zur ‹Agenda Raum Schweiz 2040›.

Köbi Gantenbein 03.05.2021 10:32

Zeit für ein neues Raumkonzept Das ‹Raumkonzept Schweiz› wird zehnjährig. Renovieren wir es! Stellen wir vorab die ‹Agenda Raum Schweiz 2040› zusammen. 03.05.2021 10:32

Zusammenarbeit in der Raumplanung verbessern, Siedlungen und Landschaften aufwerten und Raumentwicklung, Verkehr und Energie aufeinander abstimmen – das will das ‹Raumkonzept Schweiz› von 2012. Das Bundesamt für Raumentwicklung hält stolz fest: «Das Konzept ist das erste Strategiedokument in der Schweizer Raumentwicklung, das von allen Staatsebenen gemeinsam entwickelt und getragen wird.» Ein Konzept ist kein Gesetz. Wichtiger als befehlen ist ab und zu miteinander reden. 2012 – das war vor der Energiewende, vor der Zweitwohnungsinitiative, vor der Klimakrise im breiten Bewusstsein, vor dem Digitalisierungsschub und vor Corona. Kurz: Es ist an der Zeit, das Konzept zu revidieren. Ein Geländer dahin sind drei Kritikpunkte und ein Vorschlag. Die Wirkungskräfte zu wenig beachtet Erstens: Das Raumkonzept ist statisch. Es hat die politischen, sozialen und ökonomischen Tatsachen, die Land, Landschaft und Gesellschaft verändern, als Probleme benannt, nicht aber als Kräfte begriffen. Ausgeblendet is...