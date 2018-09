Die schöne Wildnis im Val da Spöl, Nationalpark, Unterengadin Fotos: Bruno Augsburger

Sebastian Moos 05.09.2018 18:09

Wildnis ist ein Naturraum ohne nennenswerte Infrastruktur und menschliche Einwirkung, in dem sich die Natur frei entwickeln kann. Wildnis kommt in einer stark vom Menschen überprägten Welt grosse Bedeutung zu, sowohl für die Natur als auch als Erfahrungsraum für die Menschen. Der Druck auf Wildnis ist auch in der Schweiz gross: Insbesondere die Infrastrukturen für Tourismus und Energiegewinnung gefährden die letzten unberührten Gebiete. Zudem ist Wildnis in der Schweiz im Naturschutz nur wenig verankert und geschützt. Trotzdem entwickeln sich gewisse Täler zu Wildnis, insbesondere in den Voralpen und im Süden. Sie werden verlassen, es gibt keine Nutzung mehr.



Enge Bindung zur Umwelt

Der Wissensstand zu Wildnis in der Schweiz ist dürftig. Die Alpenschutzorganisation Mountain Wilderness Schweiz und die Eidgenössische Forschungsanstalt WSL haben daher mit Unterstützung der Bristol-Stiftung die Studie «Das Potenzial von Wildnis in der Schweiz» erarbeitet. Die Ziele: Die Flächen in der Schweiz mit hoher Wildnisqualität verorten und Argumente für und wider Wildnis der lokalen Bevölkerung in einem potenziellen Wildnisgebiet sowie von Fachpersonen aus Kantonen mit hohem Wildnispotenzial sammeln.

Für den sozialwissenschaftlichen Ansatz wurde als Fallbeispiel das Maderanertal gewählt. Qualitative Interviews haben eine enge Bindung der lokalen Bevölkerung zur physischen Umwelt aufgezeigt. Diese Bindung wirkt sich auch auf die Betrachtung von Wildnis aus. Es konnten sieben Argumentationsmuster herausgearbeitet werden, die sich bezüglich Einstellung zu freier Naturentwicklung unterscheiden. Bei der Mehrzahl ist das Verständnis von Wildnis und freier Naturentwicklung so gelagert, dass nicht auf die Nutzung natürlicher Ressourcen verzichtet werden muss. Die meisten kantonalen Fachpersonen wiederum sind in hohem Masse der Ansicht, dass es in der Schweiz unberührte Gebiete braucht. Auf ihren eigenen Kanton bezogen ist diese Aussage jedoch weit weniger eindeutig.



Wildnis vor allem im Hochgebirge

Die Wildnisqualität der Schweiz wurde mit den vier geographisch messbaren Kriterien «Natürlichkeit», «Menschliche Einflüsse», «Abgeschiedenheit» und «Rauheit der Topographie» quantifiziert und im GIS modelliert. Um auch die zukünftige Wildnisentwicklung abschätzen zu können, wurde zusätzlich ein Extensivierungswert errechnet. Rund 17% der Schweizer Landesfläche haben eine hohe bis höchste Wildnisqualität bewahrt. Diese Flächen liegen vor allem in den Alpen, besonders im Hochgebirge und den vergletscherten Gebieten. Flächen mit Wildnispotenzial aufgrund von Nutzungsextensivierung in den letzten Jahrzehnten konzentrieren sich ebenfalls auf die Alpen und Voralpen, insbesondere auf die südlichen Täler.

Während in den Alpen grosses landschaftsökologisches Wildnispotenzial besteht, ist die lokale Bevölkerung gegenüber freier Naturentwicklung oft kritisch eingestellt. Wildnis hat vor allem dort eine Chance, wo das landschaftsökologische Potenzial (Wildnisqualität und Extensivierung) mit dem gesellschaftlichen Potenzial (Akzeptanz, rechtliche und politische Grundlagen) überlappt. Eine breite Sensibilisierung für die Bedeutung von Wildnis und der Einbezug der lokalen Bevölkerung sind daher wichtig, um langfristig Wildnis in der Schweiz zu fördern. Es gilt insbesondere Räume hoher Wildnisqualität zu erhalten. Bestehende Instrumente der freien Naturentwicklung, zum Beispiel Waldreservate, sollten ausgebaut werden.

Tagung «Wildnis finden und fördern»



Die Studie «Das Potenzial von Wildnis in der Schweiz» wird an der Tagung «Wildnis finden und fördern» vom 30. Oktober 2018 im Schwerzisaal in Langnau a.A. (beim Sihlwald) vorgestellt. Zudem wird die Wildnis-Strategie von Mountain Wilderness Schweiz diskutiert. Anschliessend an die Tagung bietet eine Wildnis-Exkursion durch den Naturerlebnispark Sihlwald am 31. Oktober Einblicke in eines der vorbildlichsten Wildnisgebiete der Schweiz.

Anmeldung bis 30. Sept. unter: mountainwilderness.ch