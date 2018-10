Gestaltung: Magma Branding, Bild: Bruno Augsburger

Köbi Gantenbein 09.10.2018 15:42

Wildnis ist ein populäres Wort, vorab in der Stadt wird sie gerne als Zukunfstbild fürs Gebirge gefördert. Im Gebirge aber mag man sie nicht so. Dass alles nicht so einfach ist, ergründet eine Tagung von Mountain Wilderness und Wildnis Schweiz am 30. und 31. Oktober im Wildnispark Langenberg vor den Toren Zürichs. Sebastian Moos stellt die Studie «Das Potential von Wildnis in der Schweiz vor». Dazu gibt es einen Referate- und Gesprächsbogen hin zu einer «Wildnis-Strategie Schweiz». Hingehen, zuhören, nachdenken.