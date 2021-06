Klimaschutz in der Kleinstadt am Städtebau-Stammtisch vom kommenden Mittwoch – hier live zu sehen.

Wie weiter nach dem Nein zum CO2-Gesetz? Ideen für die Stadtplanung hören Sie am Städtebau-Stammtisch vom Mittwoch. Verfolgen Sie die Debatte im kostenlosen Live-Streaming von Hochparterre und Klimaspuren.

Rahel Marti 15.06.2021 08:13

Die Menschen besser mitnehmen in den Klimaschutz und sie einbinden in die nötigen Massnahmen und Veränderungen: Auch das ist ein Learning aus dem gestrigen Nein zum CO2-Gesetz.

Kleinstädte bieten sich als Labore dafür an, weil ihre Wege kurz sind: Geografisch, politisch und sozial. Die Gäste am Städtebau-Stammtisch bringen deshalb Ideen mit, wie Kleinstädte dieses Potential nutzen und gemeinsam mit der Bevölkerung den Klimaschutz in der Stadtplanung stärken und umsetzen können.

Hochparterre und Klimaspuren bieten Ihnen hier ein kostenloses Live-Streaming an.

Mit freundlicher Unterstützung von EMCH Aufzüge AG.