04.03.2022

Wie das Zweitwohnungsgesetz wirkt Vor 10 Jahren wurde die Zweitwohnungsinitiative angenommen. Mehrere Studien untersuchen deren Wirkung, die neusten stammen von der HSLU. 04.03.2022 16:42

Zuerst blieb der erwartete Effekt aus: Nach der Annahme der Zweiwohnungsinitiative am 11. März 2012 hatten Ökonomen vorausgesagt, dass die Preise für Ferienwohnungen explodieren würden. Denn in etwa 15 Prozent aller Gemeinden, natürlich vorab in den Ferienregionen, standen 2012 bereits 20 Prozent oder mehr Zweitwohnungen. Doch zunächst seien die Preise nicht gestiegen – sondern gesunken, blickt Daniel Steffen, Dozent und Studienautor an der Hochschule Luzern, in einer Medienmitteilung zurück. Bis 2018 seien Wohnungen in den betroffenen Gemeinden um 16 Prozent günstiger geworden. Der Grund: «Die Annahme der Initiative hat zu einer panikartigen Flut an Last-Minute-Baugesuchen geführt», hat Steffen festgestellt. So hätten die betroffenen Gemeinden pro Jahr etwa dreimal so viele Baubewilligungen erteilt als üblich. Anstatt den Ferienwohnungsbau zu drosseln, kurbelte die Initiative diesen also zunächst an. «Es wurden vermehrt minderwertige Wohnungen auf den Markt gespült, die den Preis drückten...