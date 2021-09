Agenda Raum Schweiz 2040: Der Wald erobert die Stadt. Fotos: Madlaina Janett

Joachim Huber/Evelyn Coleman Brantschen* 30.09.2021 14:00

Urban Forests – Bäume und Wälder in der Stadt – spielen für klimaangepasste und resiliente Städte und Metropolitanräume in Zeiten des Klimawandels eine bedeutende Rolle. Sie formen ein räumliches Netzwerk, markieren neue Plätze, Begegnungsräume und erzeugen eine ökologische Gesamtwirkung. Sie bilden somit das nachhaltige räumliche Rückgrat einer blau-grünen Infrastruktur, indem sie vielfältige ökologische, aber auch sozialräumliche Leistungen erbringen. Trotzdem sind Urban Forests unter Druck, und werden meist erst mit ungenügender Kenntnis ihrer Bedürfnisse und Leistungen und am Schluss des Planungsprozesses berücksichtigt. Ein Paradigmenwechsel ist nötig, in dem Urban Forests Ausgangspunkt der städtebaulichen Planung bilden sollen – nach dem Motto: «Urban Forests First»! Urban Forests als Rückgrat einer blau-grünen Infrastruktur Urban Forests umfassen alle Bäume und Wälder in der Stadt, also sowohl Einzelbäume, Strassen- und Alleebäume, Parkbäume, wie auch Baumgruppen und...