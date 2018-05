Volk soll über Hardturm entscheiden

Text: Andres Herzog / 18.05.2018 10:27



Die SP will auf die beiden Hochhäuser beim geplanten Hardturmstadion in Zürich verzichten. Der Stadtrat hält an seiner Vorlage fest und will das Volk über das Projekt entscheiden lassen, wie er in einer Medienmitteilung verkündet. Sofern der Gemeinderat der Vorlage zustimmt, kommt das Gesamtprojekt frühestens im November 2018 zur Volksabstimmung. Der Stadtrat distanziert sich vom Vorschlag der SP und korrigiert verschiedene Aussagen. Die Rekursdrohungen seien kein Argument gegen das Projekt. «Ansonsten sind Grossprojekte nicht mehr realisierbar», so Stadtrat André Odermatt. Eine Blockrandbebeuung, wie von der SP vorgeschlagen, sei wegen der Lärmbelastung rechtlich problematisch. Schliesslich sei die angestrebte Rendite aufgrund der projektbedingten Risiken angemessen. Ein von der Stadt finanziertes Fussballstadion komme nicht günstiger. «Die Bürgerinnen und Bürger tragen im Vergleich zum Rückweisungsantrag der SP keine direkten Kosten», heisst es in der Medienmitteilung.