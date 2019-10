Verzichtet! Weniger, nein, gar keine SUVs!

Rahel Marti 31.10.2019 15:12

Den totalen Verzicht zu fordern, ist gar nicht so einfach. Bei einer Sache aber habe ich keine Skrupel: bei den skrupellosen Offroadern. Ich sehe keinen, absolut gar keinen und nicht einen allereinzigen Grund, weshalb man nicht darauf verzichten sollte. Weshalb dürfen Privatfahrzeuge für vier Personen wie Panzer herumdonnern? Weshalb dürfen gutbetuchte Komfortansprüche ungehindert die Kapazität der Verkehrsinfrastruktur überstrapazieren? Weshalb darf die egoistische Sicherheitsbefindlichkeit der oberen Hunderttausend das Leben sämtlicher übriger Verkehrsteilnehmerinnen an den Randstein drücken? Weshalb dürfen kapriziöse Einzelbedürfnisse die zähe fachliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung für eine vielleicht einmal klimaschonendere Mobilität an die Wand fahren? Nein – es gibt keinen allereinzigen Grund. Ich gebe zu, der Verzicht auf Offroader ist nicht die bahnbrechendste, furchtloseste oder supercoolste Forderung des Jahres. Umso erstaunlicher, haben wir sie nicht längst durchgesetz...