Ratlos waren Stadtoberen 1622 auf den Druck des Krieges; ratlos sei der Stadtrat heute auf die Stürme der Zeit, kritisieren Churerinnen. Fotos: Anonymus 1622, Rätisches Museum

Köbi Gantenbein 18.08.2021 12:03

«Gemeinsam planen bringt Chur weiter!», so der Tenor von 12 Verbänden, Parteien und Fachleuten zu den Vorstellungen des Stadtrats, wie Chur räumlich, sozial und auch in der Klimapolitik vorankommen will. Die im Netzwerk «Chur mitgestalten» Verbündeten haben die zwölf engagierten Stimmen versammelt und geben ihnen so Gewicht und schaffen gut Aufmerksamkeit.

Sie schreiben: «Das Stadtentwicklungskonzept Chur 2050 liegt bis Ende August zur Mitwirkung auf. Im Entwurf wird die Bedeutung von frühzeitiger Partizipation betont. Das Netzwerk «Chur mitgestalten» begrüsst dies. Leider handelt der Stadtrat jedoch nicht danach: Das Konzept wurde verwaltungsintern erarbeitet, eine frühzeitige Anfrage für den Einbezug von Interessensgruppen wurde abgelehnt, und zu Grunde liegende

Fachberichte werden unter Verschluss gehalten.» «Diverse gute Ansätze» seien enthalten, die aufgrund fehlender griffiger Massnahmen verpufften. Widersprüche würden nicht aufgelöst. Das STEK Chur 2050 zeige nicht auf, wie Chur drängende Herausforderungen wie den Klimawandel lösen wolle. So sei das Klimaziel 2050 des Bundes einfach vergessen worden, und Probleme und Fragen zum Städtebau blieben