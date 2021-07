Der St.Galler Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner tritt nach sechs Jahren im städtischen Hochbauamt zurück.

René Hornung 12.07.2021 09:36

St.Galler Stadtbaumeister tritt zurück Der St.Galler Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner tritt nach sechs Jahren im städtischen Hochbauamt zurück. In seiner Amtszeit konnte die Stadt dank ihrer Wettbewerbskultur Lob sammeln. 12.07.2021 09:36

«Es ist ein persönlicher Entscheid ein Büro zu eröffnen, in dem ich mich mit «Raum und Möglichkeit» im engeren und weiteren Sinne auseinandersetzen will», so der St.Galler Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner zu seinem Rücktritt vom Amt. Mit all den früheren Erfahrungen als entwerfender Architekt und seinen aktuellen Erfahrungen als Organisator und Leiter des Hochbaumtes möchte er nochmals neu starten. Hansueli Rechsteiner ist nicht nur Architekt, sondern auch Naturwissenschafter. In seiner jetzigen Funktion als Stadtbaumeister habe ihn dieser naturwissenschaftlich analytische Bereich häufig mehr beschäftigt als die Architektur im konkreten Sinn. Jetzt locke ein neues Feld und das möchte er nicht erst im Pensionsalter bearbeiten, sondern jetzt, mit 52, nochmals neu starten. Wie sein künftiges Büro dann funktionieren werde, wisse er aber noch nicht. Diese ganz persönliche «biografische» Bilanz und «die Lust sich selber nochmals zu entwerfen» seien die Gründe, betont Rechsteiner. In den ...