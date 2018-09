Eine Grafik von meteozurich.ch zeigt: An knapp 60 Tagen überschritt der Sommer 2018 den Zürcher Durchschnittswert der Jahre 1961-1990.

Nach dem Hitzesommer die Frage: Was können die Städte für ein angenehmes Klima tun? Eine Veranstaltungsreihe an der HSR Rapperswil geht dieser Frage an drei Herbstabenden nach.