Rahel Marti 20.04.2020 12:04

Vor zehn Jahren radelte die Städteinitiative des Vereins Umverkehr durch die Schweiz. Sie forderte, dass der Anteil des öffentlichen und Fuss- und Veloverkehrs am gesamten Verkehr in zehn Jahren um zehn Prozentpunkte wachse. In Basel, Zürich, Luzern, Winterthur, St. Gallen und Genf stimmte die Bevölkerung der Städte-Initiative oder einem verwandten Gegenvorschlag zu. Für das nächste Jahrzehnt heisst das To-do des umtriebigen Umverkehrs ‹Stadtklima-Initiativen›. Stapellauf ist in Zürich, im Gespräch sind wiederum St. Gallen, Winterthur, Basel, Bern und Genf. Die eine, die ‹Zukunftsinitiative›, zielt auf den Autoverkehr, der gut zwei Drittel der CO²-Emissionen des gesamten Verkehrs verantwortet. «Die Initiative will die Strassenfläche neu verteilen, vom Auto- auf den flächeneffizienteren Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr», sagt Silas Hobi, Geschäftsführer von Umverkehr. Konkret soll bis 2030 jährlich ein halbes Prozent der Strassenfläche umverteilt werden. Ein weiteres halbes Pro...