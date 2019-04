So geht schöner Fussgang bei August Macke. Fotos: August Macke auf Wikimedia

Köbi Gantenbein 03.04.2019 08:57

Wie gut sind die Städte der Schweiz für Fussgängerinnen? «Nicht gut genug», sage ich, aber ich bin nur ich. Und ein radikaler Fussgänger. Wie aber ist es wirklich? In Tatsachen und Empfindungen? Das untersucht ein Studie von Fussverkehr Schweiz, Umverkehr und der Hochschule in Rapperswil. Ziel ist eine Hitparade unter 16 Städten in der Schweiz und natürlich ein Katalog, um die Planung für die vernüftigste und schönste Art der Mobilität zu stärken. Als ein Werkzeug haben die Forscherinnen eine Umfrage lanciert. Je mehr Auskünfte sie erhalten, umso besser ihr Erkenntnisse. Also: Mitmachen!