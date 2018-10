SRF Kultur widmet den nächsten Freitag der Stadt. (Bild: SRF / Yvonne Rogenmoser)

SRF Kultur widmet den nächsten Freitag der Stadt und spricht mit Anna Schindler, Angelus Eisinger und Köbi Gantenbein. Kanal K diskutiert die Gruppe Bibergeil in der Podcast-Serie «Visionen aus der Region».

Max Bär 31.10.2018 11:18

Radio SRF Kultur hat eine schöne Tradition. Am Anfang jeden Monats beleuchten die Radiojournalistinnen und -reporter ein Thema. Am Freitag, 2. November, dirigieren Sandra Leis und Sarah Herwig «Die Zukunft der Stadt – 5 Thesen». Dazu sind ihre Kollegen ausgeschwärmt und haben Monologe zum Stadtleben versammelt vom Guerilla-Gärtner, von zwei Hochhaus-Liebhabern, von der Taxifahrerin, von aus ihrer Wohnung Vertriebenen, von einem Obdachlosen, vom Smart-City-Brauchen. Sie kreisen die Stadt der Zukunft mit fünf Thesen ein: Die Stadt der Zukunft ist verdichtet. Die Stadt der Zukunft ist grün. Die Stadt der Zukunft ist autofrei. Die Stadt der Zukunft ist durchmischt. Und die Stadt der Zukunft ist smart. Unterschiedlich wie die sieben Leute, die aus ihrem Leben berichten, sind die drei, die das Gehörte einordnen und weiterspinnen. In Duetten und Trios reden Anna Schindler, die Leiterin der Stadtentwicklung Zürich, Angelus Eisinger, der Direktor der Regionalplanung Zürich und Umgebung, und Köbi Gantenbein, Hochparterres Chefredaktor. Die erste Etappe beginnt um 9 Uhr, der Stadttag im Radio dauert bis um 16 Uhr. Und wer die Ausstrahlung verpasst, kann sie nachhören.

Und wer noch mehr Stadt hören will: Kanal K veröffentlichte diese Woche die neue Episode der Reihe «Visionen aus der Region». Diesmal geht es um die Gruppe Bibergeil, die raumplanerische Ideen für den Aargau entwickelt. Hochparterre berichtete und diskutierte diese schon 2015.