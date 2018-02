SIA sagt Nein zu «No Billag»

Text: Andres Herzog / 2.02.2018 15:23

Der Vorstand des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA hat die Nein-Parole zur No-Billag-Initiative gefasst, über die am 4. März abgestimmt wird. Für die Sensibilisierung für eine umsichtige Gestaltung der Schweizer Städte und Landschaften sei das öffentlich-rechtliche Radio und Fernsehen unerlässlich. «Es macht breiten Bevölkerungsschichten entsprechende Informationen zugänglich und sichert so eine unabhängige Meinungsbildung», teilt der SIA mit. «Umfassend informierte Bürger sind Garanten für zukunftsweisende Entscheide – auch und insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung des gestalteten Lebensraumes der Schweiz.»