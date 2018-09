Regierungsrat Neuhaus stellte sich am vergangenen Freitag nach der Medienkonferenz den Demonstrierenden. Fotos: Gabriela Neuhaus

Gabriela Neuhaus 03.09.2018 14:09

Zur Erinnerung: Der Westast der A5-Umfahrung gehört zu den teuersten Autobahnprojekten der Schweiz. Nebst einem Tunnel unter der Stadt umfasst das Ausführungsprojekt zwei Anschlüsse – der eine, mitten in der Stadt beim Bahnhof, würde ein Quartier zerstören, der andere tangiert das Naherholungsgebiet Strandboden am See. In den letzten Jahren wuchs der Widerstand gegen dieses Monsterprojekt. Das Komitee «Westast so nicht!» arbeitete eine Alternative aus, eine Stadtquerung in einem durchgehenden Tunnel. Ohne die Anschlüsse könne Geld gespart, die Bauzeit verringert und die Stadtzerstörung vermieden werden, so das Komitee. In der Folge verlangte eine Motion im Grossen Rat, eingereicht von Befürwortern des offiziellen Projekts, einen Faktencheck, um Vor- und Nachteile der beiden Varianten zu vergleichen. Einseitige Wertung Im Mai 2018 legte der Berner Regierungsrat erstmals Resultate des vom kantonalen Tiefbauamts durchgeführten Faktenchecks vor: Die Vorteile des Ausführungsprojekts gegenüber dem ...