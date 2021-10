Lisa Euler im Gespräch mit Palle Petersen und Rahel Marti.

07.10.2021

Sach & Krach ist Hochparterres Podcast für Architektur und Planung. Rahel Marti und Palle Petersen sprechen mit Menschen, die Hochparterre interessieren. Es geht um grosse Würfe und kleine Perlen, um das Unsichtbare hinter dem Schönen und Misslungenen, um Gesellschaft, Geld und Gesetze – und auch um den Krach hinter der Sache. Zu Gast in der zweiten Folge ist Lisa Euler, Planerin von Allschwil. Sie ist in der Agglomerationsgemeinde zuständig für Städtebau, Architektur, Mobilität, Freiräume, Stadtentwicklung – kurz: für alles. Zurzeit arbeitet sie mit Herzog & de Meuron Architekten und Vogt Landschaftsarchitekten an der Transformation der Binningerstrasse. Jetzt hören: ###Media_2###...