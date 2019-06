Lebensraum Landschaft: Die Vorlesungsreihe von Hochparterre und Volkshochschule

Köbi Gantenbein 04.06.2019 15:48

Je zersiedelter die Agglomeration, je zugebauter die Stadt, umso grösser der Wunsch nach der Idylle – endlich Landschaft! Doch nebst den Wunschbildern brauchen wir Substanz, Gebiete möglichst ohne Menschen. Was überhaupt ist Wildnis? Wer will sie und wer schränkt sie ein? Ein Plädoyer von Sebastian Moos für wilde Landschaften. Eine Geschichte der Wildnis und ihrer verschiedenen Formen vom Urwald in der Innerschweiz bis zum Wildnispark am Rand der Stadt Zürich.