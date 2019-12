Ersatzbauten am Rosengarten schaffen Wohnraum und Platz für die Strasse.

Mit 1,1 Milliarden soll am Rosengarten in Zürich ein Tunnel und ein Tram gebaut werden. Der Planer Hugo Wandeler und der Ingenieur Peter Spacek sagen, wie es anders geht.

Hugo Wandeler und Peter Spacek 19.12.2019 15:23

Mit der Umgestaltung in eine vierspurige Autostrasse ist die ursprüngliche Haupt-achse des Quartiers Wipkingen zu einem fast unüberwindlichen Verkehrsstrom geworden: zu Fuss kann diese Strasse nur durch drei Unterführungen und über eine hohe Brücke überquert werden, mit dem Auto nur über die Rosengartenbrücke. Die täglich 56‘000 Autos belasten vor allem die Wohnhäuser auf der Nord-Westseite der Strasse, deren Wohnräume direkt den Immissionen des Verkehrs ausgesetzt sind. Dieses Problem will das offizielle Projekt mit einem 1.5 km langen Auto-Tunnel lösen, der zur Sicherheit zwei Röhren mit max. 5 Prozent Steigung aufweisen soll. Geplant ist zudem das Rosengartentram. Am 9. Februar wird der Kanton Zürich darüber abstimmen.Um eine innerstädtische Strasse von 750 m Länge zu ersetzen, ist ein solcher Ausbaustandard jedoch nicht zwingend erforderlich. Und es gibt ein weiteres Problem: Im Abschnitt vom Bucheggplatz zum Milchbuck wird die Bucheggstrasse zwischen zwei Rampen auf rund 165 m Länge o...