MAKING OF: Symposium und Autumn School vom 26. bis 29. September in Pratteln.

Im September sprechen alternative Stimmen aus Europa in Pratteln über den Paradigmenwechsel hin zu offenen Architektur- und Planungsprozessen. An drei weiteren Tagen finden Workshops statt. Jetzt anmelden!

Palle Petersen 21.08.2018 11:08

Das Basler Baubüro in situ und die Denkstatt stehen für eine andere, wirklich nachhaltige und soziale Architektur und Planung (Hochparterre berichtete ausführlich in der Juni/Juli-Ausgabe 2015). Nun organisiert die Denkstatt gemeinsam mit dem Schweizerischen Architekturmuseum, Logis Suisse, dem Institut Integrative Gestaltung der FHNW und dem Basel Institut für Angewandte Stadtforschung ein Symposium mit Autumn School in der Zentrale Pratteln bei Basel.

Die Hauptthese von ‹MAKING OF› lautet: Die Gestaltung von Lebenswelt ist so komplex, dass die tradierten Bau- und Planungsprozesse an ihre Grenzen stossen. Neue Werkzeuge und Strategien müssen darum die Prozesse offen und unbestimmt halten. Stadtplaner und Architekten müssen neue Rollen einnehmen. Nicht der Entwurf ist ihre Aufgabe, das Produkt, sondern die Gestaltung der Prozesse selbst.

Beim Symposium am 27. September kommen vielfältige Positionen zu Wort, darunter Assemble Studio aus London, 51N4E aus Brüssel, Hosoya Schaefer aus Zürich, SBB Immobilien, verschiedenste Akademiker und natürlich das Baubüro in situ und die Denkstatt aus Basel. Die Autumn School für Masterstudenten, Doktoranden und Fachleute beginnt einen Tag zuvor und endet zwei Tage danach. Jetzt anmelden!