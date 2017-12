Pensimo sucht Teams für die Gestaltung des Gretag-Areals in Regensdorf

Text: Roderick Hönig / 13.12.2017 09:46

Foto: Pit Brunner

Das Gretag-Areal liegt mitten im zweitgrössten Entwicklungsgebiet des Kantons Zürich. Auf dem 21 Hektaren grossen Industrie- und Gewerbeareal Bahnhof Nord soll in den nächsten Jahren ein gemischt genutzter Stadtteil entstehen. Nun sucht die Pensimo AG interdisziplinär zusammengesetzte Architektur- und Städtebauteams für ihr 36000 Quadratmeter grosses Gretag-Areal. Die Anlagestiftung lädt qualifizierte Teams aus der Schweiz und Europa ein, «frische und neue Ansätze für die Transformation des Gretag-Areals in einer multidisziplinären Zusammensetzung zu erproben», so die Pensimo. Bewerbungsschluss ist der 10. Januar 2018.