Luftbild des Dakpark in Rotterdam. Photo by: ©architour

Roderick Hönig 19.01.2021 08:49

In den Live-Streaming-Veranstaltungen werden die Referenten – Architekten und Architekturjournalisten, die an ihren Standorten arbeiten und forschen – ihr umfangreiches Wissen mit Hilfe von (historischen) Fotos, Film- und Audioclips, Luftaufnahmen, Stadtplänen und Architekturzeichnungen vermitteln. Die Teilnehmer erhalten einen guten Einblick in die Gebiete, ihren urbanen Kontext und die verschiedenen Ansätze im Umgang mit Nachhaltigkeit, Resilienz, Partizipation und Mobilität, so die Pressemeldung. Die Führungen finden am 29. Januar, 5. und 12. Februar auf Zoom in englischer Sprache statt, die Teilnahme ist kostenlos.

Programm

Nordhavn – The Sustainable Borough of the Future in Copenhagen

Datum: Freitag, 29.01.21 – 18:00 Uhr

Host: Bo Christiansen, Scaledenmark

Saint Vincent de Paul in Paris - a new sustainable, participatory and resilient neighborhood

Datum: Freitag, 05.02.21 – 18:00 Uhr

Host: Catherine Haas-Adler, GA Paris

Water Management and Climate Adaptation in Rotterdam

Datum: Freitag, 12.02.21 – 18:00 Uhr

Host: Anneke Bokern, architour