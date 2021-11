Agenda Raum Schweiz 2040: Raumplanung soll ökologische Grenzen achten und sich weniger um Bevölkerungsszenarien kümmern.

Irmi Seidl* 18.11.2021 16:08

Ökologische Grenzen statt Bevölkerungs­szenarien Agenda Raum Schweiz 2040 – damit diskutiert Hochparterre ein neues Raumkonzept. Heute: Raumplanung soll ökologische Grenzen achten und sich weniger um Bevölkerungsszenarien kümmern. 18.11.2021 16:08

Die Schweiz im Jahre 2050: aktuell dominiert das Bild der 10-Millionen-Schweiz. Doch dabei bleiben ökologische Grenzen und die damit verbundenen politischen Zielkonflikte ausgeklammert. Nun aber der Reihe nach. Seit 1984 erstellt das Bundesamt für Statistik alle 5 Jahre Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz. Ergab das mittlere Szenario von 2010 vergleichsweise moderate Wachstumszahlen – demnach sollte die Bevölkerung bis 2055 auf 8.9 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner anwachsen –, so gab es 2015 einen Sprung: demnach könnten 2045 10,2 Mio. Menschen in der Schweiz leben. Das mittlere Szenario von 2020 rechnet für 2050 mit 10.4 Mio. EinwohnerInnen. Also ist seit 2015 die 10-Millionen-Schweiz in aller Munde; sie ist formeller und informeller Orientierungspunkt für Planung und Politik. Die Grundlagen für diese Zahlen sind erstaunlich dünn angesichts ihres politischen Gewichts: Die Szenarien werden auf Basis von Hypothesen über die zukünftige Entwicklung der Fruchtbarkeit, der Sterblichk...