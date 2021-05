So sollen die Pflanzabstände verkleinert werden.

Rahel Marti 17.05.2021 10:34

Neue Zürcher Regelungen für Bäume und Begrünungen Die Zürcher Baudirektion schickt Regeln für «mehr grün und blau statt grau» in die Vernehmlassung. Pflanzabstände sollen deutlich verkleinert, die Unterbauung beschränkt werden. 17.05.2021 10:34

Der grosskronige Baum ist das Sehnsuchtsobjekt des Klimaschutzes und der Anpassung an das wärmere Klima in der Stadt. Bloss – er hat keinen Platz. Er kann nicht in die Tiefe wurzeln, wo sich Parkgaragen dehnen, und er wird gefällt, wo seine Krone einem Neubau zu nahe kommt. So weit, so bekannt. Der Kanton Zürich hat nun erstaunlich zügig, anders gesagt, mit der nötigen Dringlichkeit, Regeln für das kantonale Planungs- und Baugesetz ausgearbeitet, die wieder mehr Bäume im Siedlungsgebiet ermöglichen sollen. Konkret will die Baudirektion die Pflanzabstände verkleinern. Heute muss ein Baum vier bis acht Meter Abstand halten zum nächsten Gebäude oder zur Grundstücksgrenze – künftig sollen in beiden Fällen zwei Meter genügen. Die heute nötigen vier Meter zur Strasse sollen ganz entfallen. ###Media_1### Für die Unterbauung von Grundstücken gelten kaum Beschränkungen. Wir denken, der Boden sei unter der Oberfläche unendlich. Hier schlägt die Zürcher Baudirektion zweitens Wege vor, um den ...