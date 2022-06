Bildschirmfoto des Hochhaus-Viewers Zürich.

Die Stadt erneuert die Richtlinien dazu, wo und wie in Zürich Hochhäuser gebaut werden dürfen. Am nächsten Dienstag informiert das Amt für Städtebau im Livestream über den Stand der Arbeiten.

Rahel Marti 09.06.2022 16:24

Neue Hochhausrichtlinien: Zürich gewährt Einblick Die Stadt erneuert die Richtlinien dazu, wo und wie in Zürich Hochhäuser gebaut werden dürfen. Am nächsten Dienstag informiert das Amt für Städtebau im Livestream über den Stand der Arbeiten. 09.06.2022 16:24

Bis im Herbst will das Amt für Städtebau die neuen Hochhausrichtlinien fertigstellen. Für Diskussionen haben sie bereits gesorgt. Denn der Bericht zur vorgängigen Testplanung war im Februar unfreiwillig an die Medien und in die Öffentlichkeit gelangt und wurde sofort heiss debattiert. Nun scheint die Stadt in der Kommunikation weniger anbrennen lassen zu wollen. Der Testplanungs-Bericht ist inzwischen offiziell aufgeschaltet und für kommenden Dienstag lädt das Amt für Städtebau zu einem Online-Werkstattgespräch, bei dem Direktorin Katrin Gügler und weitere Verantwortliche Einblick gewähren in die Arbeit an den Richtlinien....