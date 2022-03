In Meyrin bei Genf ist ein Écoquartier entstanden, nun wird der Ort mit dem Wakkerpreis prämiert. Die architektonische Qualität variiert – und überzeugt nicht auf der ganzen Linie.

Werner Huber 07.03.2022 08:03

«Près de Meyrin, on construit un nouveau quartier. C’est ici que les Trochu voudraient habiter, dans une de ces hautes maisons. Depuis le balcon, on pourrait voir la ville, le Salève et les Alpes.» Viele Deutschschweizer Oberstufenklassen machten ihre Bekanntschaft mit Meyrin im Französischunterricht. ‹On y va!› hiess das Lehrbuch, das Mitte der 1970er-Jahre in Zürich und in anderen Kantonen eingeführt wurde. «Et madame Trochu, à quoi rêve-t-elle? A sa cuisine naturellement. Propre, bien équipée, pratique!» Ein Schulbuch ist eben auch ein Stück Zeitgeschichte. Ab den frühen 1960er-Jahren entstand in Meyrin die erste Cité satellite der Schweiz, die die Einwohnerzahl von 3000 innerhalb von 20 Jahren auf 19 000 anwachsen liess. Ikonen dieser Zeit sind die Ensembles Meyrin Parc und Ciel Bleu von Architekt Georges Addor: kompakte Baukörper auf der grünen Wiese, grosse Balkone auf der einen, glatte Glasfassaden auf der anderen Seite. Die Verwandtschaft mit der Cité du Lignon, die derselbe A...