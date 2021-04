Der Mixer und die Stadt: Mitmischen und alles gut verrühren.

Wie man an Stadt und Dorf mitmacht und sich auch sonst einmischt: Das Stadtentwicklungs-Kollektiv Urban Equipe und das Online-Magazin Tsüri.ch organisieren einen Themen-Monat dazu.

Rahel Marti 28.04.2021 08:00

Urban Equipe macht Schritt für Schritt vor, wie man sich einbringen kann an seinem, ihrem und unserem Lebensort mit Räumen, Nutzungen und Anlässen. Nach Projekten wie «Quartieridee Wipkingen» oder dem Handbuch «Organisiert euch» folgt nun der «Fokusmonat Misch dich ein!» gemeinsam mit dem Online-Magazin Tsüri.ch.



Morgen geht es los mit einer Pitch-Night: Sieben Menschen erzählen von ihren Projekten und Erfahrungen. Es folgen Stammtische für den Austausch, ein Spaziergang, ein Podium und ein Parcours zu verschiedenen Kollektiven in Zürich sowie ein Recherchathon, an dem man sich zu administrativen und rechtlichen Fragen beraten lassen kann.