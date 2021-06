Agenda Raum Schweiz 2040: Von Europa lernen Fotos: Madlaina Janett

Hans-Georg Bächtold* 10.06.2021 15:40

Mit Europa planen und lernen Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute: Raumplanung und Europa. Die erneuerte «Territoriale Agenda 2030» der EU ist der dafür gute Anlass. 10.06.2021 15:40

Ungleichgewichte zwischen Räumen und Menschen und eine nicht nachhaltige Entwicklung untergraben eine gute Zukunft für alle Menschen, Orte und Gemeinschaften. Europa steht da vor enormen Herausforderungen. Notwendig ist die Stärkung der räumlichen Dimension in der Politikgestaltung - europaweit. 2007 haben die für Raumordnung und territoriale Entwicklung zuständigen Minister und Ministerinnen der Mitgliedstaaten der EU sich erstmals auf ein Grundlagendokument für die europäische Raumentwicklung, die territoriale Agenda der Europäischen Union (TAEU) geeinigt. Nun liegt eine Neufassung mit der Überschrift «Territoriale Agenda 2030 - A future for all places» vor. Bei einem informellen Treffen am 1. Dezember 2020 wurde sie verabschiedet – in Anwesenheit der Schweiz. Sie ist das Schlüsseldokument der europäischen Raumentwicklung und hat zwei Ziele: ein gerechtes und grünes Europa. Thematisiert werden: Lebensqualität, Daseinsvorsorge, demografische und gesellschaftliche Ungleichgewicht...