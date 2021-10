Agenda Raum Schweiz 2040: Die Eisenbahn ins Ausland verbessern. Fotos: Madlaina Janett

Hans-Peter Vetsch* 07.10.2021 14:00

Mit dem Zug zum Nachbar Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute: Die Eisenbahn ins Ausland verbessern. 07.10.2021 14:00

Für die Zukunft der Schweiz und damit für jedes Raumkonzept ist die gute Anbindung ans Ausland zentral. Sie ist eine nationale Aufgabe mit grosser Raumwirksamkeit. Doch heute genügen die internationalen Eisenbahn-Verbindungen nur nach Paris. Alle andern sind zu touristischen Fahrten verkommen, die Durchschnittsgeschwindigkeiten sind gesunken, versprochene, angestrebte Fahrzeiten sind nicht, oder nur Bruchteile davon, realisiert worden. Gegenüber dem Flugzeug hat die Bahn keine Marktanteile gewonnen. Im Gegenteil mit dem starken Marktauftritt der Fluggesellschaften Ryanair und Easy Jet hat sich der Modalsplit verschlechtert. Die Flughäfen platzen aus ihren Nähten und der Druck nach Ausbauten von Terminals und Pisten steigt unaufhaltsam. Dann der grosse Knall und wir wissen nicht mehr, wie die Zukunft in der Mobilität aussehen wird. Mit dem Ende der Corona Pandemie und den immer stärkeren Klimaschutzzielen in allen Ländern Europas bekommt die Bahn eine neue Chance, die «Landkarte» der Eisenbahn in E...