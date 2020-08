Eine naturnahe Wiese rings um Neubauten. Nur – was kostet sie?

Biodiversität steht nicht zuoberst auf dem Denkzettel der Architektinnen und Architekten. Falls sie überhaupt darauf steht. Doch der Immobilienbarometer 2018 – die jährlich von Wüest Partner und der NZZ durchgeführte Umfrage – ergab das Folgende: 70 Prozent der Befragten wünschten im Aussenraum mehrheitlich einheimische Pflanzen mit Bienen, Schmetterlingen und Vögeln und gar 90 Prozent eine möglichst giftfreie Pflege der Umgebung. Das teilt die Stiftung Natur&Wirtschaft mit. Sie hat im Auftrag des Bundesamts für Umwelt die Studie mit dem klingenden Namen «Branding Biodiversity - Nutzen von Biodiversität im Siedlungsraum» erarbeitet. Man wollte herausfinden, ob naturnah gestaltete und bewirtschaftete Umgebungen gefragt seien und was getan werden müsse, um Biodiversität im Siedlungsraum zu fördern. Gefragt ja, da ist man sich nach der Studie noch sicherer als zuvor. Der Blick auf und der Aufenthalt in der Natur förderten das Wohlbefinden, die Natur gewinne in der Verdichtung an Bedeutu...