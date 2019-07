Ein Kongress von EspaceSuisse lud zur Bilanz: «Fünf Jahre revidiertes RPG». Fotos: Vanessa Püntener

Hans-Georg Bächtold 16.07.2019 18:27

Der Kongress von EspaceSuisse am 4. Juli in Solothurn stand unter dem Titel «Fünf Jahre revidiertes RPG, Verdichtung und Rückzonung». Haben die Kantone ihre Hausaufgaben gemacht? Die Kantone hatten bis zum 30. April 2019 Zeit. Acht Kantone haben dieses Ziel nicht erreicht. Fazit: Die Richtpläne der Kantone zeigen ein durchzogenes Bild. Basis bilden die Prüfberichte des Bundesrates. Am besten sind die Kantone im Aufgabenfeld Raumentwicklungsstrategie unterwegs. Am schlechtesten schneiden die Kantone bei der Festlegung des Siedlungsgebietes ab. Nur für acht Kantone wurde das Ergebnis als angemessen und plausibel beurteilt. Besonders schlecht sind Appenzell-Innerrhoden und das Waadtland. Neben dem Kulturlandschutz ist dieses Kapitel der vom Bund am stärksten bemängelte Richtplanbereich. Der aufschlussreiche Bilanzbericht wurde vom Netzwerk-Raumplanung verfasst: netzwerk-raumplanung.ch. Zudem: Den Mehrwertausgleich haben bis auf fünf Kantone alle eingeführt. Und das Bundesgericht macht Ernst mit dem RPG und hat inzwischen wegweisende Urteile gefällt.

Nun kommt die Umsetzung

Viele Revisionen der kommunalen Nutzungspläne stehen nun an. In vielen Kantonen besteht noch Auszonungsbedarf. In den vier Kantonen BE, GE, NW und SO ist das Siedlungsgebiet zu gross. Zwei ländliche Kantone - AI und UR - gehen ans erlaubte Maximum des Wachstums; UR rechnet mit mehr Wachstum als der Wirtschaftsmotor Zürich. Immerhin in den letzten fünf Jahren wurde kein einziger Quadratmeter Boden eingezont. Bei der Revision der Zonenpläne wird sich zeigen, wie das Zusammenspiel zwischen Politik, Gemeindeversammlung, Raumplanungsbehörden, Grundeigentümerschaft und Investoren funktioniert. Da habe ich Zweifel, ob unsere Raumplanungsbüros gut unterwegs sind mit neuen Ansätzen und Ideen; ob die kantonalen Planungsämter mit genügend Standfestigkeit den Weg weisen und dem Druck standhalten und ob die Planwerke durch das Nadelöhr der Politik kommen. Unklar ist vor allem, wie hohe und finanzierbare Wohnqualität an zentralen und attraktiven Lagen entwickelt werden kann, wie die Verteilung der wachsenden Bevölkerung gelingt und welche Auswirkungen die Raumplanung auf den Verkehr und den Energieverbrauch/die CO2-Reduktion haben wird und kann.

Keine Musse für den Zukunftsblick

Aus den Gesprächen in Solothurn habe ich mitgenommen, dass in den Kantonen in den vergangenen Jahren der Fokus auf der kantonalen Richtplanung mit Schwerpunkt Innenentwicklung lag und keine Zeit für den Ausblick, die wichtige Vorausschau war. Die Workshops am Nachmittag haben zwar ein paar vorbildliche Projekte und Prozesse gezeigt – aber es war halt schon viel Bekanntes zu sehen – neue Ideen fehlen. Da bräuchte es Anregungen von den Hochschulen und von den Fachverbänden. Mal schauen, was der SIA und der FSU zu Stande bringen, gespannt ob der BSA etwas zu sagen hat, hoffnungsvoll, dass der BSLA, dem die Landschaft ja nah ist, etwas beiträgt.

Flächen verwalten

Auch mitgenommen aus Solothurn habe ich – die Raumplanung befasst sich vor allem mit dem Flächenverbrauch. Die haushälterische Bodennutzung ist zwar ihr verfassungsmässiger Zweck, aber nicht der einzige. Zwei weitere, ebenbürtige Zwecke sind die zweckmässige Bodennutzung und die geordnete Besiedlung. Mir scheint, diese beiden qualitativen Vorgaben sind gegenüber der eher quantitativen in den Hintergrund geraten. Das ist verständlich, denn Zonenflächen und Überbauungsgrade können quantitativ und damit eindeutig erfasst werden. Aber qualitative Aspekte sind dringlich zu behandeln, denn was zweckmässig und geordnet ist, lässt sich nicht aus Rechtssätzen und Formeln ableiten. Da braucht es inhaltliche Gewichtungen, es braucht Wertungen.

Mehr Substanz!

Planung bedeutet Entscheidungen und Handlungen sowie die Wahl geeigneter Mittel zur Erreichung von Zielen zu antizipieren. Notwendig sind deshalb Konzepte und Strategien, die aufzeigen, welche Ziele mit welchen Mitteln in welchem zeitlichen Ablauf erreicht werden können und sollen. Das ist kein einmaliger Kraftakt, sondern ein fortlaufender Prozess mit vielen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, technologischen und anderen Ungewissheiten. Dafür ist der Richtplan das richtige Instrument. Aber der Wert der Richtpläne und der Raumplanung ist an deren Beiträgen zur Bewältigung der grossen räumlichen Herausforderungen z.B. der Megatrends zu messen und nicht bloss am fristgerechten Erstellen der Dokumente und am Kontrollieren des Flächenkonsums. Dafür braucht es mehr Substanz als sie am Kongress in Solothurn zu hören war.