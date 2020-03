Auf einem Schrebergartenareal in Bern-Holligen entsteht der Vorpark: Stadtgrün Bern verlangte von den Landschaftsarchitekten schon im Wettbewerb ein offenes Nutzungs- und Gestaltungskonzept, das Ideen aus der Zwischennutzung aufnehmen kann.

Mit der Verdichtung steigen auch die Anforderungen an die Gestaltung von Grün- und Grauräumen – Freiräume müssen mehr leisten können. Bern zeigt am ‹Vorpark› vor, wie lernende Planung gehen kann. Ein Kommentar.

Roderick Hönig 04.03.2020 16:03

Weil aber zu Beginn etwa einer Quartierentwicklung oft nicht klar ist, wer welche Räume in Beschlag nehmen und brauchen wird, ist es sinnvoll, wenn die Gestaltung darauf reagieren kann. Der ‹Vorpark› in Bern macht vor, wie das gehen kann. Die Bauherrschaft Stadtgrün Bern verlangte von den Landschaftsarchitekten ein offenes Nutzungs- und Gestaltungskonzept, das Ideen aus der Zwischennutzung aufnehmen kann. Der Entwurf ist denn auch mehr eine Bühne für Weiterentwicklung, die Zwischennutzung mehr Testbetrieb, der Landschaftsarchitekt Florian Seibold mehr Moderator. Damit das Modell ‹lernende Planung› gelingt, braucht es allerdings Bauherren, die es bereits in der Ausschreibung festschreiben und die auch bereit sind, den Mehraufwand in der ...