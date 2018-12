Das kleine Häuschen an der Affolternstrasse das abgebrochen werden soll. Fotos: Heinrich Frei

Heinrich Frei 10.12.2018 14:34

«An der Affolternstrasse in Oerlikon wurden in den letzten Jahren viele Häuser abgebrochen, alte und weniger alte Häuser, schöne und weniger schöne. In den so genannten Ersatzbauten gab es nachher natürlich viel komfortablere Wohnungen als vorher, aber zum Wohnen wurde es dann dort auch viel teurer. Die Affolternstrasse wurde durch die neuen Flachdachbauten auch ein wenig langweiliger, und das Grün entlang der Strasse spärlicher. Auch die Hühner in einem Vorgarten verschwanden vor einigen Jahren. Wieder wurde ein Baugespann aufgestellt, das zeigt, dass demnächst wieder der Baggerzahn in Aktion treten wird. Ein kleines Häuschen soll abgebrochen werden, das sicher weit über hundert Jahre alt ist, ein wirkliches Bijou wird wegrasiert. Leider!»