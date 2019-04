23 Wanderungen durchs Bauernland

Köbi Gantenbein 16.04.2019 14:57

Zur Zeit werden Unterschriften für die Landschaftsinitiative gesammelt und dazu grad auch noch für die zum Schutz der Biodiversität. Dazu passt eine Publikation des Schweizer Heimatschutzes gut. «Heimatschutz unterwegs 2 – Süsse Früchte, goldenes Korn». Auf 23 Blättern in einem Schuber gibt es Wandervorschläge durch Kulturlandschaften. Man kann so wandernd sehen, was in den letzten Jahren alles geraten ist – Hochstammbäume wachsen wieder, Bruchsteinmauern sind repariert, Magerwiesen blühen. Man kann sehen, wie die intensive Landwirtschaft die Landschaft traktiert und man kann schliesslich sehen, wie das Bauen der Bauern und anderer ausgreift in die Nichtbauzone – in die schöne Landschaft – mit Strassen, Blähställen, Stromanlagen. Und man kann sich also aus all Gesehenen und Erlebten ein Bild machen. Und dank dieses Bildes beherzt die Initiativen unterschreiben, denn etliches was man gesehen hat ist gefährdet.