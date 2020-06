Köbi Gantenbein 29.06.2020 11:06

Ein Menschlein steht im Berglerspagat am unteren Teil der Krete im Horizont. Zwei Freunde sitzen oberhalb von ihm auf der Weide. Zwischen ihnen ein Rucksack. Man rastet, denn der Aufstieg über den Melchboden ist stotzig. Die Fotografie ‹Veh-Landschaften im Hochtal St. Antönien› von Hans Danuser gehört zum Projekt ‹Arbeit und Wert-Schöpfung im Hochalpinen Raum›, mit dem sich der Künstler und Fotograf seit 2016 beschäftigt. Er lebt und arbeitet seit vielen Jahren in der Stadt Zürich und seit einigen auch in St. Antönien im Prättigau, wo er diesen Zyklus fotografiert. Und so kann er mit seinem Stadtlandblick Differenzen studieren. Das beschäftigte ihn auch in seinem Engagement für die Villa Garbald im Bergell, die er und seine Kollegen zu einem Ort aufbauten, wo Stadt- und Landleben miteinander produktiv werden. Als Landschaftskünstler fotografierte er einen Bilderbogen über Erosionen. Seine grosse Etüde aus den 1990er-Jahren über Landschaften im Hell-Dunkel ist Teil der Sammlung des Zürc...