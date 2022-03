Arkadenflügel und Verbindungsbau. Man achte auf die Fugenkunst. Fotos: Marco Jörger

Barão-Hutter haben die Arkaden an der Promenade in Davos umgebaut. Entstanden ist ein eleganter urbaner Raum aus rot eingefärbtem, gestocktem und geschliffenem Stahlfaserbeton.

Köbi Gantenbein 19.03.2022 08:00

Die Arkaden an der Promenade in Davos waren vor hundert Jahren der Reunionsplatz der Kurgäste, auf beiden Seiten behütet von je einem Arkadengang mit Läden, verziert mit Porzellanfiguren an der Fassade im Rhythmus der Pfeiler. Richtung Landwassertal war der Platz offen – ein Balkon für den Bergblick. Später waren die Arkaden 30 Jahre lang ein öder Parkplatz. Nach langem Hin und Her schnürte der Landammann Tarzisius Caviezel mit der Gemeindearchitektin Cornelia Deragisch ein Paket: Der Parkplatz wird aufgehoben, für die Autos gibt es eine Garage unten drin, eine Turnhalle und ein Haus der Kantonalbank mit Kino kommen dazu – und die Davoser Bevölkerung stimmte dem komplizierten Vorhaben zu. ###Media_2### Kaum hatten die Architekten Ivo Barão und Peter Hutter erfahren, dass sie den Wettbewerb für den Platz gewonnen hätten, kam die Nachricht, dass das gewünschte Kino sich im werdenden Haus der Bank nicht einrichten lasse. Aus dem Auftrag für einen Stadtplatz wurde einer für einen Platz mit K...