Koolhaas’ Landliebe

Text: Andres Herzog / 11.01.2018 11:49

Foto: Pieternel van Velden (Koppert Cress, The Netherlands 2011)

Ausgerechnet Rem Koolhaas, der Gründer des Büros Office for Metropolitan Architecture, entdeckt die Landschaft. Zusammen mit dem Guggenheim Museum in New York untersucht der Architekt die «nonurbanen» Gebiete. Das Ergebnis präsentiert das Museum im Herbst 2019 unter dem Titel «Countryside: Future of the World». Typisch für Koolhaas soll es um alles und noch mehr gehen: Genetik, künstliche Intelligenz, Automatisierung, Migration, Landwirtschaft, Subventionen. «Die Tatsache, dass heute mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten lebt, ist zu einem Vorwand geworden, um das Land zu ignorieren», sagt der Architekt. Auf den Geschmack für das Rurale soll Koolhaas übrigens in der Schweiz gekommen sein, wo er regelmässig Ferien macht.