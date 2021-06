Drohnenaufnahme vom Beteiligungsverfahren im Juni.

Urs Honegger 24.06.2021 12:52

Mit der Umfrage möchten die Planungspartner erfahren, was die Basler Bevölkerung als gut und gelungen beurteilt, was weniger oder gar nicht. Das Ausfüllen der Umfrage dauert zirka 15 Minuten. «Die Ergebnisse der Online-Umfrage und aller Dialog- und Beteiligungsveranstaltungen fliessen in die Arbeit zum städtebaulichen Leitbild ein und sind ein wichtiger Beitrag für die weiteren Arbeits- und Projektschritte», schreibt ‹klybeckplus› heute in einer Medienmitteilung. Die Planungspartner werden im Herbst 2021 über die Ergebnisse berichten und erklären, welchen Einfluss sie auf das städtebauliche Leitbild und die nächsten Planungsschritte haben werden.