Kluger Luzerner Entscheid

Eine städtische Bruderschaft wollte sich in der Luzerner Altstadt ein sechs Meter hohes Denkmal setzen. Der Stadtarchitekt fand das eine gute Sache, zog die Kunstkommision in seinen Entscheid aber nicht mit ein. Ende April kritisierte Hochparterre das brachiale Projekt. Nun hat der Stadtrat beschlossen, das Geschenk abzulehnen. Das aufgrund eines dringlichen Vorstosses der SP/Juso-Fraktion der Stadt Luzern, die den Stadtrat bat, auf das Geschenk der Maskenliebhaber-Gesellschaft zu verzichten. Das Werk überzeuge fachlich nicht und schaffe zudem ein Denkmal für ein überholtes Weltbild.

Der Stadtrat erläutert seinen Entscheid entlang drei Gründe: Erstens erarbeitet Luzern zur Zeit ein Konzept, wie öffentliche Stadträume zukünftig genutzt und gestaltet werden sollen – Ziel ist es dabei, die Plätze zu entlasten, um Raum für Nutzende und Nutzungen zu schaffen. Der Brunnen läuft dieser Absicht entgegen – zumal die Stadt Luzern mit dem Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz bereits einen historischen Fasnachtsbrunnen besitze. Zweitens will der Stadtrat – auch aus präjudiziellen Gründen – kein Geschenk annehmen, das mit finanziellen Folgen und Standortauflagen für den öffentlichen Raum verbunden ist. Für den Brunnen sei mit Kosten von gegen 180'000 Franken zu rechnen, die Spender finanzieren sollten. Hierbei sei auch die Stadt Luzern wurde von der Gesellschaft angefragt, sich am neuen Maskenbrunnen zu beteiligen. Drittens schliesslich handle es sich bei dem Projekt um Kunst im öffentlichen Raum. «Deshalb wäre auf jeden Fall eine Stellungnahme der Kommission für bildende Kunst einzuholen gewesen.» Genau das hatte Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner bei seinem Entscheid verpasst. Gegenüber der Luzerner Zeitung verzichtete Jürg Rehsteiner auf eine Stellungnahme. Stadtpräsident Beat Züsli meint dazu: «Es kann immer wieder vorkommen, dass es zu einzelnen Projekten unterschiedliche Einschätzungen gibt.» Als nächstes kommt der Vorstoss nun vor das Stadtparlament, dem der Stadtrat empfiehlt, das Postulat anzunehmen.