Die Agenda Raum Schweiz 2040: Alles fürs Klima Fotos: Madlaina Janett

Damian Jerjen* 27.05.2021 15:16

Klimaschutz vor allem andern Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute: Das Raumkonzept Schweiz muss ganz und gar auf den Klimaschutz ausgerichtet werden. 27.05.2021 15:16

Das Raumkonzept Schweiz sei bloss Theorie und verstaube in einer Schublade. Diese Aussage bekam ich in den letzten 10 Jahren oft zu hören. Ich entgegne jeweils: Theorie ist wichtig! Ohne Theorie wären wir nie zum Mond geflogen. Theorie braucht es, um zu verstehen, wie etwas funktioniert. Um zu erklären, wie es funktionieren sollte, wenn es einmal nicht funktioniert. Wie eine Bedienungsanleitung. Und die liegt auch oft in der Schublade und wird meist erst gelesen, wenn das betreffende Gerät nicht mehr funktioniert, wie es sollte. Das Raumkonzept Schweiz hat gewirkt Der Raumentwicklungsbericht des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) von 2005 zeigte, dass die Raumentwicklung in der Schweiz nicht nachhaltig ist. Das Raumkonzept Schweiz war eine Reaktion darauf. Die Erarbeitung des Raumkonzepts hat fast sechs Jahre gedauert und hat die Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 1) begleitet und vermutlich auch beeinflusst. Zwar haben Bund, Kantone und Gemeinden das Raumkonzept nur zu einem Orientierungsra...