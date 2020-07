Karin Meier-Arnold mit Kinder-Stadtführer vor dem Surseer Stadtgewimmel Fotos: Bruno Meier

Köbi Gantenbein 04.07.2020 13:21

Kinder lernen Stadt Karin Meier-Arnold hat einen unterhaltsamen Stadtführer für Sursee gestaltet. Für Kinder – aber auch Erwachsene können allerhand lernen, denn auch für sie gilt, dass der Mensch sieht, was er weiss.

Es ist ein längeres Jammern schon – in der Schule sollen die Kinder nicht nur Schreiben, Rechnen und Computer lernen, sondern auch Architektur und Städtebau. Doch so recht vorankommen mag die Forderung nicht. Da ist es schön, wie Karin Meier-Arnold vom Atelier Meimei in Sursee zeigt, wie es auch ohne Lehrplan-Eintrag gehen kann. Sie hat für ihr Städtchen, das 2003 den Wakkerpreis erhalten hat, einen Stadtführer für Kinder heraus gegeben. Den Erzählfaden gibt sie einem Mädchen mit lockigem Haar in die Hand. Sophia Stutz heisst «Löwe» wie eine populäre Brunnenfigur und führt durch die Altstadt entlang Kapiteln wie «Turmsuche», den «Wasser-» oder den «Kunstspaziergang». Es gibt den Weg entlang der Wirtshausschilder oder das Stadträtsel über Tiere. Orte und Zusammenhänge werden, wie es sich gehört, mit Fotografie und Worten beschrieben. Eine Karte mit dem Abbild des Stadtmodells zeigt, wo die Orte der Altstadt sind. Nützlich ist der Stadtführer für ältere Kinder allein, nützlich abe...