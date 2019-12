Rosengarten: Peter Anderegg will Tunnel & Tram.

Kein Tram ohne Tunnel Peter Anderegg, Verkehrspolitiker, ist mit Hochparterres Themenheft zum Rosengarten nicht einverstanden: «Ohne Tunnel gibt es kein Tram und keine Entlastung am Rosengarten in Zürich.» Peter Anderegg 13.12.2019 13:34

Hochparterres Themenheft «Die Stadtzerstörung am Rosengarten» braucht eine Antwort. Köbi Gantenbein schreibt zwar im Editorial „Das Heft ist parteiisch, für den menschlichen und den städtischen Massstab. Und es bietet als Entwurf, wie es anders geht, die «Zehn Gebote für den Rosengarten»“. Diese zehn Gebote und die weiteren Texte des Heftes zielen jedoch an der Realität der nächsten 20, 30 Jahre vorbei. Real ist der dringliche Bedarf einer Tramtangente, real sind täglich 56'000 Autos und real ist auch die bald 50-jährige Verkehrschneise des seit 1972 zweijährigen (sic!) Westtangenten-Provisoriums. Viel wird auf Nebenschauplätze abgelenkt: weniger Grünraum, Häuserabriss oder unsinnige Tramhaltestellen-Diskussion. Ich wende ein: Es gibt durch das Projekt neuen Grünraum am Rosengarten, auch im vergrösserten Gleisdreieck am Milchbuck, durch die Aufhebung des Kreisverkehrs am Bucheggplatz sowie durch den Rückbau der Rosengartenbrücke. Neue, höhere Gebäude tragen zur erwünschten Ve...