Köbi Gantenbein 20.03.2019 09:01

Hartnäckig sägen hochranginge Politiker aus der Bau- und Immobilienbranche am ISOS, dem Inventar schützenswerter Ortsbilder. Sie würden das Verdichten verhindern. Heimatschützer wehren sich. Am 25. März um 19 Uhr kreuzen im Haus der Landeskirche am Hirschengraben 50 in Zürich die Klinge: Hans Egloff, SVP Nationalrat und Präsident der Hauseigentümer, Martin Killias, Präsident des Heimatschutzes und Arnold Marti, Professor an der Uni Zürich.