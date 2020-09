Wird es einst so aussehen im Innovationspark Zürich? Visualisierung im Auftrag von Hosoya Schaefer Architekten.

Weiterzug ans Bundesgericht, Task Force und planerische Schritte: Der Kanton Zürich gibt – nach dem negativen Urteil des Verwaltungsgerichts – Vollgas für den Innovationspark in Dübendorf.

Rahel Marti 17.09.2020 09:41

Innovationspark: Volle Kraft voraus Weiterzug ans Bundesgericht, Task Force und planerische Schritte: Der Kanton Zürich gibt – nach dem negativen Urteil des Verwaltungsgerichts – Vollgas für den Innovationspark in Dübendorf. 17.09.2020 09:41

Wie ein Raumplanungsbeben war das Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts in die Sommerferien geplatzt: Es hatte den Gestaltungsplan für die erste Etappe des Innovationsparks in Dübendorf als ungültig taxiert. Ein Prestigeprojekt der Zürcher Raumplanung war jäh gestoppt. Gestern teilte die Baudirektion mit, sie ziehe dieses Urteil weiter ans Bundesgericht, «weil das Vorhaben Innovationspark von grosser wirtschaftlicher und politischer Tragweite ist». Doch das ist noch nicht alles. Parallel läuft erstens die Abklärung, ob es jetzt noch Zivilfliegerei geben soll oder nicht – für die lokale Bevölkerung ist das mit Abstand die wichtigste Frage. Zweitens befolgt der Kanton indirekt, was ihm das Urteil des Verwaltungsgerichts nahelegt: Ein Gestaltungsplan dieser Grösse ist fragwürdig, der ordentliche Weg geht über die Richt- und Nutzungspalnung. Es gibt nun eine Teilrevision des kantonalen Richtplans und ist das Areal dort als Siedlungsgebiet eingetragen, passen die Standortgemeinden Dübendorf un...