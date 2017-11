Ingenieure ohne Grenzen Schweiz sammeln Geld

Text: Roderick Hönig / 30.11.2017 08:54

Ingenieure ohne Grenzen haben für den Ort Hugua Chini in Paraguay einen Bio-Sandfilter für die Regenwasserfassungen entwickelt. Er soll Trinkwasserwasserqualität und Hygiene erhöhen sowie die Bewohnern zu einem schonenden Umgang mit Wasser anleiten. Das zweite Projekt für das die Vereinigung am 2. und 3. Dezember Spenden sammelt, ist der Bau und Betrieb einer autonomen Wohngemeinschaft für Kriegswitwen in Gradačac in Bosnien-Herzegowina. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage und der teilweise starken Traumatisierung ist es vielen dieser Frauen heute nicht möglich ihren Lebensunterhalt mit einer beruflichen Tätigkeit zu decken. Ihnen soll mit einer diesem Haus geholfen werden. Am Stand im Niederdorf gibt es mehr Infos einzelnen Projekte sowie über Ingenieure ohne Grenzen Schweiz.