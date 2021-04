Gendersensibel zu planen, ist wenig verbreitet. Es bedeute, Aufgaben und Bedürfnissen unabhängig von Geschlecht und Gender Raum zu geben, sagen der Transaktivist und die Gender-Expertin.

Rahel Marti 26.04.2021 07:04

«Wie Räume gegendert werden, passiert in Architektur und Stadtplanung noch immer unreflektiert.» Barbara Zibell Planerinnen und Architekten gestalten Räume nicht nur formal, sondern immer auch sozial. Doch Gender-Aspekte sind in der Architektur und der Raumplanung bis heute ein Randthema. Dabei bringt die Genderperspektive die Bedürfnisse und die Rollen unterschiedlichster Betroffener und Nutzerinnen in ein Planungs- oder ein Bauprojekt ein. Das macht sie zum Schlüssel für die soziale Nachhaltigkeit im Raum. Der Verein Lares setzt sich für gender- und alltagsgerechtes Planen und Bauen ein. Demnächst liegt dazu der Leitfaden ‹Genderkompass Planung› vor. Was bedeutet gendersensibel planen? Barbara Zibell: Im Unterschied zum biologischen Geschlecht ist Gender unser soziales Geschlecht. Es geht um Rollen, die wir einnehmen – je nach Herkunft und Orientierung –, und um Werte, denen wir unterworfen und ausgesetzt sind und die in unserer Gesellschaft je nach dem männlich oder weiblich konno...