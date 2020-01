Köbi Gantenbein 30.01.2020 11:01

Links auf der Bühne die Kapelle, rechts der Sprecher und Sänger Andrea Zogg. Das Licht geht an: Erster Aufzug: So wird es werden Das Rosenorchester spielt den Waidberg-Walzer. Zuerst kräftig, dann pianissimo als Unterlage für den Sprecher. ###Media_2### «Die Zitronenfalter tanzen mit den Rotschwänzchen den Waidberg-Walzer. Schöne Stadt ist hier. Die meisten erinnern sich nicht mehr an die Zeit als die Autobahn vom Albisriederplatz her über die Hardbrücke und den Rosengarten nach Zürichs Norden bretterte. Statt dessen nun lebhaftes Treiben. Wie in jeder guten Stadt. Fussgänger, Velofahrerinnen, Trams, Busse und Autos. Niemand, der sich seinerzeit gegen den Milliarden teuren Tunnel gewehrt hat, forderte die autofreie Stadt. Alle aber wollten die lebhafte Stadt. Zu der gehört auch, dass Autos durchfahren, abzweigen, parkieren und weiterfahren. Statt 56 000 pro Tag wie einst, fahren nun 15 000 Personen- und Lieferwagen täglich über den Rosengarten. Sie fahren mit Tempo 30, so wie überall...