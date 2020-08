Rahel Marti 28.08.2020 15:18

Ihr gehören die FHS St. Gallen, die HSR Rapperswil und die NTB Buchs an – nicht aber die HTW Chur, die weiter ihren eigenen Weg geht. Die OST erhält neu ein Departement «Architektur, Bau, Landschaft, Raum». Es bietet im Bachelor die Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur sowie Stadt-, Verkehrs- und Raumplanung an, Masterstudiengänge gibt es in Raumentwicklung und Real Estate Management. Die Planungskompetenz ist weiterhin im Institut für Raumentwicklung IRAP in Rapperswil zu finden und auch die führenden Köpfe bleiben mit Institutsleiter Andreas Schneider und Studiengangleiter Dirk Engelke vorerst unverändert.