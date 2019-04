Lebensraum Landschaft, Ringvorlesung von Hochparterre und Volkshochschule

Köbi Gantenbein 23.04.2019 15:25

Wildnis, Garten, Park oder Paradies? Mit einer kurzen Geschichte des Gartens und der Landschaft eröffnet Nadine Olonetzky am nächsten Donnerstag die Ringvorlesung von Hochparterre und der Volkshochschule Zürich. Sie macht Ausflug in den Landschaftsgarten von England, in den französischen Garten, in Goethes Gartenhaus, in den Central Park von New York. Doch was geschah in der Schweiz? Auch sie hat Landschaftsgeschichte geschrieben, denn hier ist das Paradies auf Zeit in den Alpen eingerichtet worden und wird bis heute profitabel gepflegt.